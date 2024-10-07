Ексофіцеру Штазі загрожує 12 років ув'язнення за вбивство пів столітньої давності

Німецька прокуратура зажадала 12 років ув'язнення для колишнього співробітника таємної поліції Німецької Демократичної Республіки – Штазі – Манфреда Н., якого звинувачують у вбивстві у 1974 році поляка Чеслава Кукучки на прикордонному переході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

80-річного Манфреда Н. у жовтні 2023 року звинуватили в навмисному вбивстві Кукучки 29 березня 1974 року. На той момент 31-річний підсудний входив до складу оперативної групи Міністерства державної безпеки НДР.

Того дня 38-річний Кукучка хотів виїхати до Західного Берліна, увійшов до польського посольства, погрожуючи підірвати бомбу у портфелі (яка виявилась муляжем), якщо його прохання не задовольнять.

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Вважається, що співробітники посольства задовольнили прохання Кукучки й попередили владу НДР. Але Штазі отримали наказ зробити поляка "нешкідливим" – евфемізм на позначення ліквідації політичних опонентів.

Кукучка пройшов два з трьох контрольних пунктів на берлінській станції Фрідріхштрассе – тодішньому прикордонному переході між НДР і ФРН. Після цього його застрелив Манфред Н. Свідками злочину стали три школярки із Західної Німеччини, які поверталися з екскурсії. Їх викликали для свідчень.

Справа щодо вбивства Чеслава Кукучки розслідувалась кілька разів і у 2016 році була відкрита вчетверте – коли слідство отримало нові дані про особу стрільця з архівів Штазі. Сам він свою провину заперечує, але виступати у суді відмовляється.

Суд у справі триває з березня 2024 року. Вирок очікується 14 жовтня.

Лише за офіційними даними щонайменше 140 людей були вбиті під час спроб перетнути Берлінський мур між 1961 і 1989 роками, а ще сотні загинули, намагаючись втекти зі Східної Німеччини до Західної іншими способами.