У Німеччині судитимуть експрацівника таємної поліції НДР за вбивство у 1974 році

Німецька прокуратура в четвер оголосила звинувачення колишньому співробітнику Штазі – таємної поліції Німецької Демократичної Республіки (НДР) – за вбивство громадянина Польщі на прикордонному переході в Берліні у 1974 році.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

Обвинувальний акт щодо 79-річного чоловіка, ім'я якого традиційно не розголошується, отримав земельний суд Берліна. У ньому йдеться про події 29 березня 1974 року.

Зазначається, що 38-річний поляк нібито проніс фальшиву бомбу до польського посольства, щоб домогтися безперешкодного виїзду до Західного Берліна.

Штазі нібито оформила підробний дозвіл на виїзд чоловіка, дала йому виїзні документи і супроводжувала до прикордонного переходу на залізничній станції Фрідріхштрасе у Східному Берліні.

Підозрюваний, якому на момент скоєння злочину був 31 рік, отримав доручення "знешкодити" поляка й вистрілив йому у спину після того, як він пройшов останній контрольно-пропускний пункт, стверджується в обвинувальному акті.

Як відомо, Берлін із 1961 року був розділений муром на західну частину, яка належала Федеративній Республіці Німеччина (ФРН), та східну, що була у складі НДР, на тлі загострення відносин між Радянським Союзом і США.

Перехід через мур був суворо обмежений, і ті жителі НДР, які хотіли потрапити в Західну Німеччину, використовували нелегальні манівці, аж до підземних тунелів. Щонайменше 140 людей загинули, намагаючись потрапити у ФРН. Мур знесли 9 листопада 1989 року, що стало ключовим моментом у розпаді комунізму в Європі.

Раніше цього року в Німеччині 98-річному чоловіку висунули звинувачення у співучасті у вбивствах понад 3300 осіб у нацистському концтаборі під час Другої світової війни.