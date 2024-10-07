Экс-офицеру Штази грозит 12 лет заключения за убийство полувековой давности

Немецкая прокуратура потребовала 12 лет заключения для бывшего сотрудника тайной полиции Германской Демократической Республики – Штази – Манфреда Н., которого обвиняют в убийстве в 1974 году поляка Чеслава Кукучки на пограничном переходе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

80-летнего Манфреда Н. в октябре 2023 года обвинили в умышленном убийстве Кукучки 29 марта 1974 года. На тот момент 31-летний подсудимый входил в состав оперативной группы Министерства государственной безопасности ГДР.

В тот день 38-летний Кукучка хотел уехать в Западный Берлин, вошел в польское посольство, угрожая взорвать бомбу в портфеле (которая оказалась муляжом), если его просьбу не удовлетворят.

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Считается, что сотрудники посольства удовлетворили просьбу Кукучки и предупредили власти ГДР. Но Штази получили приказ сделать поляка "безвредным" – эвфемизм для обозначения ликвидации политических оппонентов.

Кукучка прошел два из трех контрольных пунктов на берлинской станции Фридрихштрассе – тогдашнем пограничном переходе между ГДР и ФРГ. После этого его застрелил Манфред Н. Свидетелями преступления стали три школьницы из Западной Германии, которые возвращались с экскурсии. Их вызвали для дачи показаний.

Дело об убийстве Чеслава Кукучки расследовалось несколько раз и в 2016 году было открыто в четвертый раз – когда следствие получило новые данные о личности стрелка из архивов Штази. Сам он свою вину отрицает, но выступать в суде отказывается.

Суд по делу продолжается с марта 2024 года. Приговор ожидается 14 октября.

Только по официальным данным по меньшей мере 140 человек были убиты во время попыток пересечь Берлинскую стену между 1961 и 1989 годами, а еще сотни погибли, пытаясь бежать из Восточной Германии в Западную другими способами.