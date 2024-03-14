У Німеччині почався суд над ексофіцером Штазі за вбивство поляка 50-річної давнини

У суді Берліна 14 березня розпочався суд над 80-річним Манфредом Н. – колишнім працівником таємної поліції Німецької Демократичної Республіки, якого звинувачують у вбивстві поляка Чеслава Кукучки у 1974 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Прокуратура Берліна висунула Манфреду Н., який живе в Лейпцигу, звинувачення в підступному вбивстві, що сталось 29 березня 1974 року. На той момент чоловіку був 31 рік, він входив до складу оперативної групи Міністерства державної безпеки НДР.

ФОто: Olaf Wagner

38-річний Кукучка того дня хотів виїхати до Західного Берліна. Він увійшов до польського посольства біля Бранденбурзьких воріт, стверджуючи, що має вибуховий пристрій у портфелі – як згодом з'ясувалося, фальшивий.

Спецслужбісти НДР вдали, нібито дозволять поляку виїхати, а насправді вистрілили йому у спину після того, як він пройшов останній контрольно-пропускний пункт. Виконавцем убивства вважають саме Манфреда Н.

Справа щодо вбиства Чеслава Кукучки розслідувалась кілька разів і у 2016 році була відкрита вчетверте – коли слідство отрмало нові дані про особу стрільця з архівів Штазі.

Офіційно обвинувачення Манфреду Н. оголосили в жовтні 2023 року. Сам він провину заперечує.

Нагадаємо, минулого року в Німеччині 98-річному чоловіку висунули звинувачення у співучасті у вбивствах понад 3300 осіб у нацистському концтаборі під час Другої світової війни.