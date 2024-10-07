У Молдові зафіксували вже понад сотню порушень, пов’язаних з підкупом виборців

У Молдові офіційно зафіксували понад сотню випадків пасивного підкупу виборців – надання їм передвиборчих подарунків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Національний центр боротьби з корупцією отримав від поліції понад сотню протоколів про зафіксовані випадки пасивної виборчої корупції.

"Йдеться про зафіксовані випадки отримання виборцем майна, послуг, привілей чи вигоди у будь-якій формі, які йому не належать, для себе чи іншої особи з метою реалізації або нереалізації виборчих прав під час виборів", – зазначили у відомстві.

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Законодавство Молдови передбачає за такі порушення штраф у розмірі до 37 500 леїв (понад 88 тисяч гривень), щодо деяких із випадків його вже застосували.

Раніше очільниця Антикорупційної прокуратури Молдови попередила, що за відкриття громадянами Молдови рахунків у Росії для отримання якихось передвиборчих виплат загрожують покарання від штрафу до конфіскації майна та ув’язнення.

Вихідними у Молдові повідомили про вислання іноземного громадянина, діяльність якого становила загрозу для нацбезпеки.

Нагадаємо, за кілька тижнів – 20 жовтня – у Молдові відбудуться президентські вибори. Одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

"Європейська правда" розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі зусилля для впливу на ситуацію у Молдові.

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