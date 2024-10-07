В Молдове зафиксировали уже более сотни нарушений, связанных с подкупом избирателей

В Молдове официально зафиксировали более сотни случаев пассивного подкупа избирателей – предоставление им предвыборных подарков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Национальный центр борьбы с коррупцией получил от полиции более сотни протоколов о зафиксированных случаях пассивной избирательной коррупции.

"Речь идет о зафиксированных случаях получения избирателем имущества, услуг, привилегий или выгоды в любой форме, которые ему не принадлежат, для себя или другого лица с целью реализации или нереализации избирательных прав во время выборов", – отметили в ведомстве.

Реклама:

Законодательство Молдовы предусматривает за такие нарушения штраф в размере до 37 500 леев (более 88 тысяч гривен), по некоторым из случаев его уже применили.

Ранее руководительница Антикоррупционной прокуратуры Молдовы предупредила, что за открытие гражданами Молдовы счетов в России для получения каких-то предвыборных выплат грозят наказания от штрафа до конфискации имущества и заключения.

На выходных в Молдове сообщили о высылке иностранного гражданина, деятельность которого представляла угрозу для нацбезопасности.

Напомним, через несколько недель – 20 октября – в Молдове состоятся президентские выборы. Одновременно с ними проведут референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС.

"Европейская правда" рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове.

Читайте также: Атака на референдум. Как агенты Кремля планируют сорвать голосование о "вступлении" Молдовы в ЕС.



