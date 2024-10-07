У Молдові заперечили плани створення центрів для мігрантів до ЄС, як писали ЗМІ

В уряді Молдови спростували публікацію видання The Times, де стверджувалось, що Європейський Союз обговорює створення в сусідніх державах центрів для шукачів притулку, яким відмовив ЄС.

Про це заявив речник молдовського уряду Даніел Воде, повідомляє "Європейська правда".

У статті, опублікованій The Times 4 жовтня, йшлося про те, що Євросоюз нібито створить у сусідніх країнах, які хочуть приєднатися до ЄС (зокрема, Сербії, Албанії та Молдові), центри, де мігрантів утримуватимуть до завершення процесу вислання.

The Times цитує європейського дипломата, не називаючи його імені, який заявив, що ймовірний план створення депортаційних таборів буде розглянуто на саміті ЄС у Брюсселі через два тижні.

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Матеріал статті поширили протягом вихідних російські пропагандистські ЗМІ, а також олігарх-утікач Ілан Шор, який використав її для дискредитації процесу європейської інтеграції Молдови.

"У списку вигаданих історій з'явилася нова, згідно з якою Республіка Молдова нібито збирається розмістити центр для осіб, які подали прохання про надання притулку, але отримали відмову і підпадають під процедури депортації", – прокоментував Воде.

Речник уряду Молдови підкреслив, що Кишинів "не обговорює таку пропозицію і не прийме подібні ідеї".

Нещодавно, нагадаємо, міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля повідомив, що в мережі поширили фейковий лист нібито від Європейської комісії з відмовою надати допомогу молдовським фермерам.

У Кишиневі також спростовували "листа Єврокомісії" з вимогою вішати ЛГБТ-прапори на урядові будівлі.