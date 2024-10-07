В Молдове отрицают планы создания центров для мигрантов в ЕС, как писали СМИ

В правительстве Молдовы опровергли публикацию издания The Times, где утверждалось, что Европейский Союз обсуждает создание в соседних государствах центров для искателей убежища, которым отказал ЕС.

Об этом заявил представитель молдовского правительства Даниэл Водэ, сообщает "Европейская правда".

В статье, опубликованной The Times 4 октября, говорилось о том, что Евросоюз якобы создаст в соседних странах, которые хотят присоединиться к ЕС (в частности, Сербии, Албании и Молдове), центры, где мигранты будут содержаться до завершения процесса высылки.

The Times цитирует европейского дипломата, не называя его имени, который заявил, что вероятный план создания депортационных лагерей будет рассмотрен на саммите ЕС в Брюсселе через две недели.

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Материал статьи распространили в течение выходных российские пропагандистские СМИ, а также беглый олигарх Илан Шор, который использовал ее для дискредитации процесса европейской интеграции Молдовы.

"В списке вымышленных историй появилась новая, согласно которой Республика Молдова якобы собирается разместить центр для лиц, которые подали прошение о предоставлении убежища, но получили отказ и подпадают под процедуры депортации", – прокомментировал Водэ.

Представитель правительства Молдовы подчеркнул, что Кишинев "не обсуждает такое предложение и не примет подобные идеи".

Недавно, напомним, министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля сообщил, что в сети распространили фейковое письмо якобы от Европейской комиссии с отказом оказать помощь молдовским фермерам.

В Кишиневе также опровергали "письмо Еврокомиссии" с требованием вешать ЛГБТ-флаги на правительственные здания.