Данія передала Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників

Данське агентство з надзвичайних ситуацій завершило передання Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників – це частина допомоги Данії у сфері цивільного захисту.

Про це повідомила у понеділок, 7 жовтня, Данська служба надзвичайних ситуацій, пише "Європейська правда".

З червня по жовтень Данія передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій 45-метрові рятувальні підйомники загальною вартістю 130 мільйонів данських крон, остання партія прибула минулого тижня.

Фото: Данська служба надзвичайних ситуацій

Підйомники будуть використовуватися для порятунку людей з будівель після вибухів та гасіння пожеж у висотних будівлях, зазначила Данська служба надзвичайних ситуацій.

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"Народ України страждає від постійних російських атак на цивільні об'єкти, такі як лікарні та житлові будинки. Тому важливо, щоб ми допомогли українській владі врятувати життя і пом'якшити наслідки війни для цивільного населення", – прокоментував міністр цивільної безпеки Данії Торстен Шак Педерсен.

Нагадаємо, минулого місяця Данія та Україна домовилися про інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 мільярда данських крон ($628 млн).

Крім того, уряд Данії також скерує 130 мільйонів данських крон (понад 16 мільйонів євро) на підтримку енергетичної системи України, яка зазнала та зазнає російських атак.