Данія надає Україні 16 млн євро для відновлення енергетики
Уряд Данії скерує 130 мільйонів данських крон (понад 16 мільйонів євро) на підтримку енергетичної системи України, яка зазнала та зазнає російських атак.
Про це в понеділок, 23 вересня, оголосив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард, передає "Європейська правда".
Новий внесок Данії у підтримку української енергосистеми є одним із найбільших з боку цієї держави. Про нього оголосили під час зустрічі в межах робочої групи країн "Групи семи" з питань енергетичної безпеки України.
"Армія Путіна не лише перетинає українські кордони, Росія порушує правила війни своїми масованими атаками на українську систему електро– та теплопостачання", – підкреслив данський міністр.
Данська допомога фінансується в межах програми Міністерства закордонних справ Данії та, серед іншого, сприятиме втіленню надзвичайних заходів, закупівлі обладнання та запасних частин для підтримки відновлення безпеки постачання.
У квітні Україна підписала меморандум із Данією на суму понад 400 мільйонів євро на підтримку відбудови та енергетичної інфраструктури.
Тоді ж Копенгаген оголошував про 5 мільйонів євро допомоги для відновлення української енергетичної системи після масованих російських атак на інфраструктуру.