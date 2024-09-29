Данія інвестує понад $628 млн в оборонну промисловість України

Данія й Україна домовилися про мільярдні інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 млрд данських крон ($628 млн).

Про це пише пресслужба данського Міністерства оборони, передає "Європейська правда".

Як повідомили у пресслужбі оборонного відомства країни, українська зброя і техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку Данії. Для цього вона використовує доходи від заморожених російських активів.

Міністр оборони Трельс Лунд Поульсен разом із українським колегою Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним підписали угоду про наміри продовжити співпрацю щодо контрактів з українськими оборонними підприємствами.

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"Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, на яку є попит", – наголосив Трельс Лунд Поульсен.

Придбання буде профінансовано на суму 1,3 млрд данських крон, які уряд за підтримки данського парламенту виділив на ці цілі, та 2,9 млрд данських крон із заморожених російських активів, які Данія має перевести в готівку від імені ЄС.

"Данія лідирує, здійснюючи пожертвування озброєнь безпосередньо від української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка має попит", – сказав Троелс Лунд Поульсен.

Нещодавно стало відомо, що уряд Данії скерує 130 млн данських крон (понад 16 млн євро) на підтримку енергетичної системи України, яка зазнала та зазнає російських атак.

20 вересня Умєров повідомив про надходження на рахунки Міноборони 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво.