Дания передала Украине 18 аварийно-спасательных подъемников

Датское агентство по чрезвычайным ситуациям завершило передачу Украине 18 аварийно-спасательных подъемников – это часть помощи Дании в сфере гражданской защиты.

Об этом сообщила в понедельник, 7 октября, Датская служба чрезвычайных ситуаций, пишет "Европейская правда".

С июня по октябрь Дания передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 45-метровые спасательные подъемники общей стоимостью 130 миллионов датских крон, последняя партия прибыла на прошлой неделе.

Фото: Датская служба чрезвычайных ситуаций

Подъемники будут использоваться для спасения людей из зданий после взрывов и тушения пожаров в высотных зданиях, отметила Датская служба чрезвычайных ситуаций.

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"Народ Украины страдает от постоянных российских атак на гражданские объекты, такие как больницы и жилые дома. Поэтому важно, чтобы мы помогли украинским властям спасти жизни и смягчить последствия войны для гражданского населения", – прокомментировал министр гражданской безопасности Дании Торстен Шак Педерсен.

Напомним, в прошлом месяце Дания и Украина договорились об инвестициях в украинскую оборонную промышленность на общую сумму 4,2 миллиарда датских крон ($628 млн).

Кроме того, правительство Дании также направит 130 миллионов датских крон (более 16 миллионов евро) на поддержку энергетической системы Украины, которая подверглась и подвергается российским атакам.