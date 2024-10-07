Опозиція в Албанії знову протестує, вимагає призначення тимчасового уряду

Опозиційні сили в Албанії в понеділок, 7 жовтня, провели загальнонаціональну акцію протесту в Тирані, вимагаючи призначення тимчасового технократичного уряду до парламентських виборів 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Албанська Демократична партія колишнього прем’єр-міністра Салі Беріші вимагає формування уряду з технократів та звинувачує чинного прем'єра Еді Раму з правлячої Соціалістичної партії в узурпації влади.

Демократи також закликають звільнити Берішу з-під домашнього арешту, під яким він перебуває на час розслідування справи про корупцію.

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Албанська опозиція розпочала протест зі збору перед головною будівлею уряду, а потім заблокувавши рух на головних перехрестях Тирани. Перед офісом президента Албанії, що неподалік від головних урядових установ, спалили автомобільну шину.

Протести опозиції Албанії біля парламенту тривають з минулого тижня – після того, як опозиціонера Ервіна Саліанджі визнали винним у наклепі та засудили до року ув’язнення.

У 2018 році Саліанджі вимагав відставки тодішнього міністра внутрішніх справ Албанії через звинувачення у незаконній діяльності свого брата, які згодом виявилися сфабрикованими. Вирок політику в Демократичній партії називають політично мотивованим.

Європейський Союз і США закликали албанську опозицію відновити діалог з урядом та відмовитись від насильства, аби реалізувати євроінтеграційні прагнення.