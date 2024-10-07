Оппозиция в Албании снова протестует, требует назначения временного правительства

Оппозиционные силы в Албании в понедельник, 7 октября, провели общенациональную акцию протеста в Тиране, требуя назначения временного технократического правительства до парламентских выборов 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Албанская Демократическая партия бывшего премьер-министра Сали Бериши требует формирования правительства из технократов и обвиняет действующего премьера Эди Раму из правящей Социалистической партии в узурпации власти.

Демократы также призывают освободить Беришу из-под домашнего ареста, под которым он находится на время расследования дела о коррупции.

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Албанская оппозиция начала протест со сбора перед главным зданием правительства, а затем заблокировав движение на главных перекрестках Тираны. Перед офисом президента Албании, недалеко от главных правительственных учреждений, сожгли автомобильную шину.

Протесты оппозиции Албании возле парламента продолжаются с прошлой недели – после того, как оппозиционера Эрвина Салианджи признали виновным в клевете и приговорили к году заключения.

В 2018 году Салианджи требовал отставки тогдашнего министра внутренних дел Албании из-за обвинений в незаконной деятельности своего брата, которые впоследствии оказались сфабрикованными. Приговор политику в Демократической партии называют политически мотивированным.

Европейский Союз и США призвали албанскую оппозицию возобновить диалог с правительством и отказаться от насилия, чтобы реализовать евроинтеграционные стремления.