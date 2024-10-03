Опозиція знову протестувала під парламентом Албанії через ув’язнення колеги

Албанські опозиційні депутати в четвер, 3 жовтня, влаштували протест під парламентом, спалюючи опудала і вступаючи в сутички з охоронцями, після ув’язнення свого колеги Ервіна Саліанджі за наклеп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Депутати консервативної Демократичної партії Албанії закликали до бойкоту засідання парламенту в четвер і намагалися заблокувати вхід до будівлі своїм колегам з владної Соціалістичної партії.

Опозиціонери побилися з охоронцями та спалили опудала з портретами чотирьох представників влади, зокрема прем'єр-міністра Албанії Еді Рами і міністра внутрішніх справ Фатміра Джафая.

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Фото: АР

Після того, як опозиційні депутати не змогли потрапити до зали засідань, вони припинили протест, а незабаром після цього їхні колеги-соціалісти закрили сесію і пішли геть.

Демократи оголосили про національний протест наступного понеділка, 7 жовтня, в Тирані, та закликали прихильників взяти участь в акціях громадянської непокори.

Протести почались у зв’язку з ув'язненням Ервіна Саліанджі, який у 2018 році вимагав відставки тодішнього міністра внутрішніх справ через звинувачення у незаконній діяльності свого брата, які згодом виявилися сфабрикованими.

Саліанджі, який минулого тижня почав відбувати однорічне ув'язнення, оскаржив свій вирок у Верховному суді.

У понеділок демократи зірвали засідання парламенту, заявивши, що вирок Саліанджі є політично мотивованим. Двадцять чотирьох депутатів покарали призупиненням повноважень на термін від 10 до 60 днів.

Демократична партія Албанії давно звинувачує керівну Соціалістичну партію в узурпації влади і з 2013 року влаштовує насильницькі протести проти уряду.