Племінниця Ле Пен створює власну партію

Французька євродепутатка і племінниця Марін Ле Пен Маріон Марешаль заявила про створення власного політичного руху під назвою "Ідентичність – Свобода", який має на меті співпрацювати з правими силами Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв’ю Le Figaro.

Марешаль пояснила, що в назві її майбутньої політичної сили відображені "два великі маркери нашої боротьби".

"Я вирішила створити політичний рух, щоб сприяти перемозі табору націоналістів", – підкреслила вона, додавши, що хоче "нести голос цивілізаційних правих, які водночас проти лівацтва", та порвати з "ментальним соціалізмом, який занадто довго керував державним бюджетом".

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Політикиня заявила про готовність співпрацювати зокрема з ультраправим "Національним об’єднанням" своєї тітки та "Союзом правих за Республіку" Еріка Сіотті.

"Я буду працювати з нею (Ле Пен. – Ред.) над створенням більшості в Національних зборах, в якій будуть представлені цивілізаційні праві", – розповіла Марешаль, пояснивши, що має на увазі різке скорочення імміграції, "відмову від ісламізації" та "утвердження нашої християнської спадщини", а також "свободу совісті і самовираження".

За словами Марешаль, шестеро депутатів Європарламенту вже висловили готовність долучитись до її політичного проєкту.

Свій політичний шлях Маріон Марешаль починала в партії тітки, але перед президентськими виборами 2022 року почала працювати із ультраправим Еріком Земмуром та його партією "Реконкіста", заявивши, що має розбіжності з Ле Пен щодо низки питань.

Племінниця Ле Пен пройшла до Європейського парламенту у червні 2024 року за списком "Реконкісти", та після конфлікту через підтримку "Нацоб’єднання" на парламентських виборах у Франції її з партії виключили.