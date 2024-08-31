У Франції лідер правих, який потрапив в опалу через союз із Ле Пен, створює власну партію

Голова правої французької партії "Республіканці" Ерік Сіотті, який напередодні останніх парламентських виборів викликав конфлікт через пропозицію співпрацювати з ультраправими, оголосив про створення власної політсили.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Під час промови в департаменті Приморські Альпи в суботу, 31 серпня, Сіотті заявив про повернення у французьку політику на чолі нової партії під назвою "Союз правих за республіку" (Union des Droites pour la République, UDR).

"Бренд "Республіканців" застарів, дискредитований поразками, протиріччями і браком мужності… Щоб відродитися, ми повинні наважитися все змінити. Цією великою партією правих буде "Союз правих за республіку", – оголосив він.

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Назва партії є прямим покликанням на "Союз демократів за республіку" – партії, створеної в 1967 році на підтримку генерала Шарля де Голля.

Наразі Сіотті очолює в Національній асамблеї (нижній палаті парламенту Франції) фракцію "Праворуч" (À droite), яка налічує 16 депутатів і об’єднує його симпатиків із "Республіканців".

Керівництво цієї партії перед виборами в червні ухвалило рішення усунути лідера через його рішення об’єднати зусилля з ультраправим "Національним об’єднанням". Пізніше суд тимчасово призупинив дію цього рішення.

Доля Сіотті на посаді лідера "Республіканців" має вирішитись у суді 14 жовтня. Він раніше говорив, що хоче, аби остаточне рішення ухвалили рядові члени партії.