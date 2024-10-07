Племянница Ле Пен создает собственную партию

Французский евродепутат и племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль заявила о создании собственного политического движения под названием "Идентичность – Свобода", который имеет целью сотрудничать с правыми силами Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в интервью Le Figaro.

Марешаль объяснила, что в названии ее будущей политической силы отражены "два больших маркера нашей борьбы".

"Я решила создать политическое движение, чтобы способствовать победе лагеря националистов", – подчеркнула она, добавив, что хочет „нести голос цивилизационных правых, которые одновременно против левачества", и порвать с „ментальным социализмом, который слишком долго руководил государственным бюджетом".

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Политик заявила о готовности сотрудничать в частности с ультраправым "Национальным объединением" своей тети и "Союзом правых за Республику" Эрика Сиотти.

"Я буду работать с ней (Ле Пен. – Ред.) над созданием большинства в Национальном собрании, в котором будут представлены цивилизационные правые", – рассказала Марешаль, объяснив, что имеет в виду резкое сокращение иммиграции, „отказ от исламизации" и „утверждение нашего христианского наследия", а также „свободу совести и самовыражения".

По словам Марешаль, шесть депутатов Европарламента уже выразили готовность присоединиться к ее политическому проекту.

Свой политический путь Марион Марешаль начинала в партии тети, но перед президентскими выборами 2022 года начала работать с ультраправым Эриком Земмуром и его партией "Реконкиста", заявив, что имеет разногласия с Ле Пен по ряду вопросов.

Племянница Ле Пен прошла в Европейский парламент в июне 2024 года по списку "Реконкисты", но после конфликта из-за поддержки "Нацобъединения" на парламентских выборах во Франции ее из партии исключили.