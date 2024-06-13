Франція: З ультраправої партії Земмура офіційно вигнали племінницю Ле Пен

Маріон Марешаль, яка є племінницею неформальної лідерки "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, офіційно вигнали з партії Еріка Земмура "Реконкіста" за її останні заяви із закликом голосувати за кандидатів від "альянсу правих".

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Ультраправа "Реконкіста" офіційно виключила Марешаль зі своїх лав після того, як вона закликала голосувати за кандидатів від "Нацоб’єднання", щоб забезпечити кращий результат правих сил на дострокових виборах.

Засновник партії Ерік Земмур назвав її слова "зрадою" і заявив, що вона таким чином "самовигналася" з партії.

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Марешаль у своїх коментарях заявила, що не вбачає у своїх заявах "приєднання" до партії Ле Пен, і що лише висловила підтримку спільним діям, оскільки вважає, що інтереси виборців потрібно поставити вище за партійні.

"У нас зараз є національний табір, що формується, що може принести рішення. Хто я така, щоби цьому перешкоджати? Якщо це має призвести до вигнань і образ, хай буде так", – прокоментувала Марешаль.

Нагадаємо, Марешаль була "першим номером" у списку від політсили Земмура на виборах до Європарламенту і отримає мандат.

Вона почала свій шлях у політиці у лавах партії Ле Пен, а перед президентськими виборами 2022 року почала працювати із Земмуром, заявивши, що має розбіжності з Ле Пен щодо низки питань.

Це вже друга політсила, де за останні дні однопартійці пересварилися між собою на тлі емоційної підготовки до дострокових виборів після рішення президента Франції розпустити парламент.

Перед цим розкол стався у лавах правих "Республіканців" – лідера партії Еріка Сіотті менш як за добу вигнали з партії після пропозиції альянсу Ле Пен.

Нагадаємо, Макрон розпустив парламент Франції 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Соцопитування свідчать, що ультраправі мають усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон заявив, що не піде з посади у разі перемоги ультраправих.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".