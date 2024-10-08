Держприкордонслужба Латвії купить патрульний катер за 6,3 млн євро

У понеділок, 7 жовтня, Державна прикордонна служба Латвії підписала угоду з AS Baltic Workboats на придбання патрульного катера для своїх потреб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Придбання патрульного судна дозволить розвинути та посилити спроможності Держприкордонслужби з моніторингу морських кордонів, покращити можливості виявлення, контролю та реагування на зовнішньому кордоні Європейського Союзу.

Катери, які наразі є у розпорядженні Держприкордонслужби, були побудовані понад 40 років тому. Оскільки геополітична ситуація в регіоні змінюється, а безпекові ризики зростають, необхідно підвищити спроможність Держприкордонслужби оперативно реагувати на загрози.

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Очікується, що патрульні катери будуть використовуватися у поєднанні з безпілотниками.

Загальна вартість проєкту становить 6,29 млн євро. Фінансування з Інструменту фінансової підтримки ЄС для управління кордонами та візової політики на 2021-2027 роки складає 4,77 млн євро, а співфінансування з державного бюджету – 1,59 млн євро.

Проєкт планується реалізувати до 30 квітня 2025 року.

Раніше цього року у Латвії завершили фінансований ЄС проєкт зі встановлення сучасних відеокамер дальньої дії/термічного відеоспостереження для виконання завдань Державної прикордонної служби на узбережжі Ризької затоки Балтійського моря.

Також Міністерство оборони Латвії випустило буклет під назвою "Що робити в разі війни", в якому також містяться поради про те, як діяти, якщо територія опиниться під окупацією.