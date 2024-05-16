Латвія обладнала морський кордон новою системою відеоспостереження за 1,2 млн євро

У Латвії завершили фінансований ЄС проєкт зі встановлення сучасних відеокамер дальньої дії/термічного відеоспостереження для виконання завдань Державної прикордонної служби на узбережжі Ризької затоки Балтійського моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, нова система спостереження потрібна латвійським прикордонникам для оперативного та ефективного запобігання нелегальному перетину державного морського кордону та боротьби з нелегальною міграцією.

Для забезпечення контролю за дотриманням правил руху суден у внутрішніх водах у морських портах, де встановлені місця перетину державного кордону, було створено морську систему відеоспостереження.

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Метою є виявлення та запобігання несанкціонованому перетину морського кордону.

Морська система відеоспостереження також використовується для фіксації та спостереження за інцидентами у морі, що полегшує роботу під час їхнього розслідування.

У результаті закупівлі було встановлено сучасні відеокамери дальньої дії вздовж морського кордону Латвії, а також модернізовано обладнання оператора.

Загальні витрати проєкту склали близько 1,2 млн євро, з яких фінансування Європейського Союзу склало майже 900 тисяч євро.

На початку травня стало відомо, що латвійська армія почала рити протитанкові рови на кордоні з Росією.

Також Міністерство оборони Латвії випустило буклет під назвою "Що робити в разі війни", в якому також містяться поради про те, як діяти, якщо територія опиниться під окупацією.