Міноборони Латвії випустило буклет з рекомендаціями на випадок окупації

У Латвії Міністерства оборони випустило буклет під назвою "Що робити в разі війни", в якому також містяться поради про те, як діяти, якщо територія опиниться під окупацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Буклет складається з 93 сторінок, присвячених найрізноманітнішим темам, пов'язаним із діями в разі війни.

Жителям дають поради про те, що робити, наприклад, під час обстрілу, як поводитися в зоні бойових дій, як підготуватися до облоги ворога, як підтримувати стосунки між мирними жителями і військовими і як практично допомогти обороні держави.

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Також один розділ присвячений діям на тимчасово окупованій території.

"Уникайте контактів із солдатами окупаційних сил і не наражайте своє життя на небезпеку провокативною поведінкою, наприклад, відкритою зйомкою або фотографуванням, прицілом зі схожого на зброю предмета, публічним проявом непокори", – наводить портал одну з таких рекомендацій.

Також жителям радять не довіряти інформації у ЗМІ, яку транслюватимуть окупанти, оскільки ця пропаганда буде створена з метою поширення неправдивої інформації та залякування. Натомість слід переконатися, що доступні перевірені джерела інформації.

Допомогти покласти край окупації можна, використовуючи методи ненасильницького опору, організованого та систематичного протистояння ворогу, йдеться в буклеті Міноборони.

Для того, щоб дії були більш ефективними, необхідно дотримуватися низки вказівок: не співпрацювати з окупаційними силами, не дозволяти використовувати себе як додаткову робочу силу при будівництві оборонних об'єктів тощо, дотримуватися законодавства Латвії, а не законів, встановлених окупаційними силами.

У буклеті також рекомендується допомагати постраждалим від насильства людям, не давати інтерв'ю представникам окупаційної влади, не дозволяти себе знімати чи фотографувати.

На початку травня стало відомо, що латвійська армія почала рити протитанкові рови на кордоні з Росією.

Також стало відомо, що з метою зміцнення безпеки Латвії найближчими роками у збройних силах буде створено сім нових батальйонів.