Госпогранслужба Латвии купит патрульный катер за 6,3 млн евро

В понедельник, 7 октября, Государственная пограничная служба Латвии подписала соглашение с AS Baltic Workboats на приобретение патрульного катера для своих нужд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Приобретение патрульного судна позволит развить и усилить способности Госпогранслужбы по мониторингу морских границ, улучшить возможности выявления, контроля и реагирования на внешней границе Европейского Союза.

Катера, которые сейчас есть в распоряжении Госпогранслужбы, были построены более 40 лет назад. Поскольку геополитическая ситуация в регионе меняется, а риски безопасности растут, необходимо повысить способность Госпогранслужбы оперативно реагировать на угрозы.

Реклама:

Ожидается, что патрульные катера будут использоваться в сочетании с беспилотниками.

Общая стоимость проекта составляет 6,29 млн евро. Финансирование из Инструмента финансовой поддержки ЕС для управления границами и визовой политики на 2021-2027 годы составляет 4,77 млн евро, а софинансирование из государственного бюджета – 1,59 млн евро

Проект планируется реализовать до 30 апреля 2025 года.

Ранее в этом году в Латвии завершили финансируемый ЕС проект по установке современных видеокамер дальнего действия/термического видеонаблюдения для выполнения задач Государственной пограничной службы на побережье Рижского залива Балтийского моря.

Также Министерство обороны Латвии выпустило буклет под названием "Что делать в случае войны", в котором также содержатся советы о том, как действовать, если территория окажется под оккупацией.