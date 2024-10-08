Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги Чехії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії, яка постраждала від повеней.

Як пише "Європейська правда", текст указу оприлюднений на сайті президента.

"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Чеській Республіці внаслідок повені, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю надати гуманітарну допомогу Чеській Республіці", – йдеться у тексті.

Він також доручив Кабінету міністрів забезпечити надання гуманітарної допомоги Чехії.

Реклама:

Розмір допомоги і її характер не уточнюється.

У вересні стало відомо, що Україна передала Чехії, яка постраждала від масштабних повеней, промислові осушувачі.

Перед цим президент Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі запропонувати країнам-сусідам допомогу українських рятувальників у ліквідації наслідків повені через екстремальні опади.

В середині вересня частину Чехії охопили повені. Станом на 16 вересня загиблими через стихію у країні вважалися вісім осіб, тисячі людей евакуювали.