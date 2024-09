Україна передала промислові осушувачі постраждалій від повеней Чехії

Україна передала Чехії, яка постраждала від масштабних повеней, промислові осушувачі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у соцмережі X (Twitter) написав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Він повідомив, що вантаж перевозять дипломати чеського генконсульства у Львові.

"Наші дипломати з Генерального консульства у Львові зараз перевозять до Чехії партію сушарок, наданих Україною. Україна воює, але не забуває про своїх друзів у скруті.

Реклама:

Ми це дуже цінуємо. Дякуємо!", – написав Ліпавський.

Our diplomats from the Consulate General in Lviv are currently transporting a shipment of dryers provided by Ukraine to Czechia. Ukraine is at war, yet it does not forget its friends in need.



We appreciate it. 🇨🇿🫶🇺🇦 Дякую! pic.twitter.com/GsxchzXtK7