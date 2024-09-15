Україна запропонувала шістьом країнам Європи допомогу у подоланні наслідків повеней
Президент України Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі запропонувати країнам-сусідам допомогу українських рятувальників у ліквідації наслідків повені через екстремальні опади.
Про це у вечірньому зверненні повідомив глава держави, пише "Європейська правда".
Зеленський відзначив, що через екстремальні погодні умови у країнах-сусідах склались критичні ситуації.
"За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України", – повідомив глава держави.
Сибіга у соцмережі Х (Twitter) уточнив, що допомогу запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії.
"Висловлюємо співчуття у звʼязку із загибеллю людей та руйнуваннями від повеней у Центральній Європі. Наші думки з усіма постраждалими громадами. Бажаємо нашим сусідам якомога швидше подолати це стихійне лихо", – написав Андрій Сибіга.
Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що від України надійшла пропозиція допомогти країні впоратися з наслідками руйнівних повеней.
Кілька європейських країн цими вихідними страждають від серйозних повеней. У Польщі, зокрема, після прориву дамби у місто фактично пішло під воду.
У Чехії сотні тисяч людей залишились без світла, висока вода почала руйнувати будинки.