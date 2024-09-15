Україна запропонувала шістьом країнам Європи допомогу у подоланні наслідків повеней

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі запропонувати країнам-сусідам допомогу українських рятувальників у ліквідації наслідків повені через екстремальні опади.

Про це у вечірньому зверненні повідомив глава держави, пише "Європейська правда".

Зеленський відзначив, що через екстремальні погодні умови у країнах-сусідах склались критичні ситуації.

"За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України", – повідомив глава держави.

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Сибіга у соцмережі Х (Twitter) уточнив, що допомогу запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії.

"Висловлюємо співчуття у звʼязку із загибеллю людей та руйнуваннями від повеней у Центральній Європі. Наші думки з усіма постраждалими громадами. Бажаємо нашим сусідам якомога швидше подолати це стихійне лихо", – написав Андрій Сибіга.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що від України надійшла пропозиція допомогти країні впоратися з наслідками руйнівних повеней.

Кілька європейських країн цими вихідними страждають від серйозних повеней. У Польщі, зокрема, після прориву дамби у місто фактично пішло під воду.

У Чехії сотні тисяч людей залишились без світла, висока вода почала руйнувати будинки.