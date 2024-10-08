Зеленский подписал указ о предоставлении гумпомощи Чехии

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Чехии, пострадавшей от наводнений.

Как пишет "Европейская правда", текст указа обнародован на сайте президента.

"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Чешской Республике в результате наводнения, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю предоставить гуманитарную помощь Чешской Республике", – говорится в тексте.

Он также поручил Кабинету министров обеспечить предоставление гуманитарной помощи Чехии.

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Размер помощи и ее характер не уточняется.

В сентябре стало известно, что Украина передала Чехии, пострадавшей от масштабных наводнений, промышленные осушители.

Перед этим президент Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге предложить странам-соседям помощь украинских спасателей в ликвидации последствий наводнения из-за экстремальных осадков.

В середине сентября часть Чехии охватили наводнения. По состоянию на 16 сентября погибшими из-за стихии в стране считались восемь человек, тысячи людей эвакуировали.