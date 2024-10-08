Трамп заявив, що Газа може бути "кращою за Монако"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що зруйнована війною Газа може бути "одним з найкращих місць у світі", стверджуючи, що палестинці, які там живуть, не зробили достатньо для того, щоб скористатися своїм вигідним розташуванням.

Його заяву наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Під час радіоінтерв'ю у Трампа спитали, чи може Газа конкурувати з Монако, якщо її "правильно відбудувати".

"Це може бути краще, ніж Монако. У неї найкраще розташування на Близькому Сході, найкраща вода, найкраще все", – відповів Трамп.

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Трамп сказав, що він "був там" і це змусило його сказати "вау" – хоча він стверджував, що місцеві жителі "ніколи не користувалися перевагами" від своїх видів на набережну.

"Це може бути найкрасивіше місце. Погода, вода, все це, цей клімат – це могло б бути таким прекрасним. Це могло б бути найкраще на Близькому Сході, це могло б бути одне з найкращих місць у світі", – додав Трамп.

Він також казав, що результат президентських виборів у США ознаменує "найважливіший день в історії Ізраїлю".

Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, він повинен отримати "100% голосів євреїв", адже "ніхто не зробив більше для єврейського народу", ніж він.