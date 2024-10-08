Трамп заявил, что Газа может быть "лучше Монако"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что разрушенная войной Газа может быть "одним из лучших мест в мире", утверждая, что палестинцы, которые там живут, не сделали достаточно для того, чтобы воспользоваться своим выгодным расположением.

Его заявление приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Во время радиоинтервью у Трампа спросили, может ли Газа конкурировать с Монако, если ее "правильно отстроить".

"Это может быть лучше, чем Монако. У нее лучшее расположение на Ближнем Востоке, лучшая вода, лучшее все", – ответил Трамп.

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Трамп сказал, что он "был там" и это заставило его сказать "вау" – хотя он утверждал, что местные жители "никогда не пользовались преимуществами" от своих видов на набережную.

"Это может быть самое красивое место. Погода, вода, все это, этот климат – это могло бы быть таким прекрасным. Это могло бы быть лучшее на Ближнем Востоке, но это могло бы быть одно из лучших мест в мире", – добавил Трамп.

Он также говорил, что результат президентских выборов в США ознаменует "самый важный день в истории Израиля".

Ранее Трамп заявлял, что, по его мнению, он должен получить "100% голосов евреев", ведь "никто не сделал больше для еврейского народа", чем он.