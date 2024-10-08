Лідера шведських ультраправих критикують за компрометуючі "бандитські" зв’язки

Лідер ультраправих "Шведських демократів" Їммі Окессон опинився під вогнем критики після того, як розслідування ЗМІ показало, що він нібито був знайомий з президентом мотоклубу, пов'язаного з організованою злочинністю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Окессон стверджує, що він був лише "поверхнево знайомий" з лідером мотоклубу Comanches Робертом Хедарвом, незважаючи на те, що запросив його на своє весілля на початку цього місяця, що викликало критику як з боку опозиції, так і з боку керівної правоцентристської коаліції.

Хоча Окессон стверджував, що не знав про зв'язки Хедарва зі злочинними угрупованнями, ця новина викликала негативну реакцію з боку провідних правоцентристських політиків, включаючи прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, який наголосив на необхідності для лідерів стежити за тим, з ким вони пов'язують свої стосунки.

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"Окессон сам пояснив, як так сталося, що ця людина була на його весіллі. Якщо у вас є ще питання, ви можете задати їх йому", – заявила в понеділок речниця прем'єр-міністра Крістерссона Ханна Стрьомберг.

Дуглас Тор, голова молодіжного крила Поміркованої партії, сказав, що для Окессон було "вкрай нерозумно" зустрічатися з лідером злочинного мотоциклетного угруповання.

Ця новина свідчить про нову напруженість у відносинах між ультраправими "Шведськими демократами" (другою за величиною партією в країні) і керівною правоцентристською коаліцією.

Незважаючи на аргументи Окессона, шведська газета Aftonbladet стверджує, що Хедарв і лідер "Шведських демократів" насправді були знайомі щонайменше з 2016 року, за багато років до того, як Хедарв став президентом клубу Comanches.

Байкерське угруповання Comanches є відносно новим у Швеції, але раніше було відоме в Данії, де конфліктувало з іншими бандами.

Кілька членів банди були засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками та зброєю, а звіт шведської дослідницької компанії Acta Publica попереджав про тісні зв'язки між Хедарвом і кількома членами шведського парламенту.

Сам Хедарв був засуджений за різні порушення правил дорожнього руху та фінансові злочини, а також має зв'язок з бандою мотоциклістів Bandidos.

Нагадаємо, наприкінці літа Швеція, Норвегія і Данія домовились поглибити співпрацю для боротьби зі злочинністю на тлі сплеску залучення неповнолітніх до діяльності шведських банд.

Данія також посилила перевірки на кордоні зі Швецією.