Лидера шведских ультраправых критикуют за компрометирующие "бандитские" связи

Лидер ультраправых "Шведских демократов" Йимми Окессон оказался под огнем критики после того, как расследование СМИ показало, что он якобы был знаком с президентом мотоклуба, связанного с организованной преступностью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Окессон утверждает, что он был лишь "поверхностно знаком" с лидером мотоклуба Comanches Робертом Хедарвом, несмотря на то, что пригласил его на свою свадьбу в начале этого месяца, что вызвало критику как со стороны оппозиции, так и со стороны правящей правоцентристской коалиции.

Хотя Окессон утверждал, что не знал о связях Хедарва с преступными группировками, эта новость вызвала негативную реакцию со стороны ведущих правоцентристских политиков, включая премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который подчеркнул необходимость для лидеров следить за тем, с кем они связывают свои отношения.

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"Окессон сам объяснил, как так случилось, что этот человек был на его свадьбе, если у вас есть еще вопросы, вы можете задать их ему", – заявила в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Кристерссона Ханна Стрёмберг.

Дуглас Тор, председатель молодежного крыла Умеренной партии, сказал, что для Окессона было "крайне глупо" встречаться с лидером преступной мотоциклетной группировки.

Эта новость свидетельствует о новой напряженности в отношениях между ультраправыми "Шведскими демократами" (второй по величине партией в стране) и правящей правоцентристской коалицией.

Несмотря на аргументы Окессона, шведская газета Aftonbladet утверждает, что Хедарв и лидер "Шведских демократов" на самом деле знакомы по меньшей мере с 2016 года, за много лет до того, как Хедарв стал президентом клуба Comanches.

Байкерская группировка Comanches является относительно новой в Швеции, но ранее была известна в Дании, где она конфликтовала с другими бандами.

Несколько членов банды были осуждены за преступления, связанные с наркотиками и оружием, а отчет шведской исследовательской компании Acta Publica предупреждал о тесных связях между Хедарвом и несколькими членами шведского парламента.

Сам Хедарв был осужден за различные нарушения правил дорожного движения и финансовые преступления, а также имеет связь с бандой мотоциклистов Bandidos.

Напомним, в конце лета Швеция, Норвегия и Дания договорились углубить сотрудничество для борьбы с преступностью на фоне всплеска привлечения несовершеннолетних к деятельности шведских банд.

Дания также усилила проверки на границе со Швецией.