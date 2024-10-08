У Бельгії проросійські хакери атакують урядові сайти

Проросійське хакерське угруповання NoName057 у вівторок, 8 жовтня, здійснює атаки на сайти портів та органів місцевого самоврядування у Бельгії.

Про це повідомляє De Standaard з посиланням на бельгійський Центр кібербезпеки, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, в Telegram-каналі групи проросійських хакерів о 8:44 ранку з'явився список бельгійських міст і портів, серед них – Сінт-Генезіус-Роде та Лінкебек.

Хакери також атакували сайти портів Антверпена і Зебрюгге. Деякі з сайтів досі не працюють.

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Йдеться про так звану DDoS-атаку, при якій сервери "бомбардують" запитами, внаслідок чого вони стають перевантаженими і недоступними для реальних користувачів.

Центр кібербезпеки підкреслює, що атаки не є небезпечними.

Хакери, які стоять за кібератакою, націлилися на урядові сайти через підтримку Бельгією України.

У повідомленні в Telegram-каналі NoName057 згадали відправку трьох САУ Ceasar Україні, яку анонсувала Бельгія.

Раніше США ідентифікували шістьох росіян, які з 2020 року здійснювали систематичні кібератаки проти членів НАТО та України, зокрема й напередодні російського повномасштабного вторгнення.

А Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів виступила з попередженням про російські кібероперації.