В Бельгии пророссийские хакеры атакуют правительственные сайты

Пророссийская хакерская группировка NoName057 во вторник, 8 октября, осуществляет атаки на сайты портов и органов местного самоуправления в Бельгии.

Об этом сообщает De Standaard со ссылкой на бельгийский Центр кибербезопасности, информирует "Европейская правда".

Как указано, в Telegram-канале группы пророссийских хакеров в 8:44 утра появился список бельгийских городов и портов, среди них – Синт-Генезиус-Роде и Линкебек.

Хакеры также атаковали сайты портов Антверпена и Зебрюгге. Некоторые из сайтов до сих пор не работают.

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Речь идет о так называемой DDoS-атаке, при которой серверы "бомбардируются" запросами, в результате чего они становятся перегруженными и недоступными для реальных пользователей.

Центр кибербезопасности подчеркивает, что атаки не являются опасными.

Хакеры, которые стоят за кибератакой, нацелились на правительственные сайты из-за поддержки Бельгией Украины.

В сообщении в Telegram-канале NoName057 вспомнили отправку трех САУ Ceasar Украине, которую анонсировала Бельгия.

Ранее США идентифицировали шестерых россиян, которые с 2020 года осуществляли систематические кибератаки против членов НАТО и Украины, в том числе и накануне российского полномасштабного вторжения.

А Служба военной разведки и безопасности Нидерландов выступила с предупреждением о российских кибероперациях.