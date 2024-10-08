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У Грузії загинули двоє альпіністів з Росії

Новини — Вівторок, 8 жовтня 2024, 14:21 — Марія Ємець

У горах Грузії під час сходження загинули двоє альпіністів з Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Інцидент стався минулої суботи, проте повідомили про нього лише зараз. 

Росіяни потрапили у смертельний інцидент, коли піднімалися на льодовик у муніципалітеті Казбегі, що межує з РФ та окупованим Цхінвальським регіоном.

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МВС Грузії веде розслідування щодо обставин загибелі туристів. Їхні тіла вже повернули у Росію гелікоптером прикордонників. 

Нагадаємо, у вересні кілька смертельних інцидентів сталися у французьких Альпах, у тому числі на найвищій вершині Монблані. 

У той же період смертельний випадок із туристом стався також в горах Австрії. 

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Грузія інциденти
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