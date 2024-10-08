В Грузии погибли два альпиниста из России

В горах Грузии во время восхождения погибли двое альпинистов из России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Инцидент произошел в минувшую субботу, однако сообщили о нем только сейчас.

Россияне попали в смертельный инцидент, когда поднимались на ледник в муниципалитете Казбеги, граничащий с РФ и оккупированным Цхинвальским регионом.

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МВД Грузии ведет расследование обстоятельств гибели туристов. Их тела уже вернули в Россию вертолетом пограничников.

Напомним, в сентябре несколько смертельных инцидентов произошли во французских Альпах, в том числе на самой высокой вершине Монблане.

В тот же период смертельный случай с туристом произошел также в горах Австрии.