Контррозвідка Британії каже про зростання загрози з боку Росії, Ірану й терористів

Генеральний директор британської Служби безпеки, відомої також як МІ5, Кен Маккаллум заявив, що російські спецслужби прагнуть посіяти хаос у Британії та Європі загалом, а загроза з боку терористичних угруповань і далі зростає.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, Маккаллум сказав у щорічній промові.

Значна частина промови Маккаллума була присвячена загрозам з боку Росії та Ірану. За його словами, РФ, попри вислання шпигунів під дипломатичним прикриттям із європейських держав, почала все частіше планувати операції через завербованих агентів.

"ГРУ, зокрема, має незмінну місію – сіяти хаос на британських і європейських вулицях: ми бачили підпали, саботаж і багато іншого. Небезпечні дії, що проводяться з усе більшою нерозсудливістю", – сказав він.

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Глава МІ5 відмовився розкривати подробиці російських операцій.

Водночас він розповів, що із січня 2022 року британська контррозвідка й поліція викрили 20 підтримуваних Іраном операцій, які потенційно становили смертельну загрозу для громадян і резидентів Британії.

Назагал кількість справ, які розслідує МІ5, за останній рік зросла на 48%.

Окремо Маккаллум розповів, що найбільше його турбує така терористична тенденція, як посилення загрози з боку "Аль-Каїди", що намагається скористатися конфліктом на Близькому Сході, і особливо "Ісламської держави", яка відновила зусилля з "експорту" тероризму.

Водночас, констатував директор Секретної служби Британії, наразі конфлікт на Близькому Сході ще не переріс у масштабне насильство з боку бойовиків на британській території.

Раніше колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс говорив, що альянс між Росією та Китаєм посилюється та становить загрозу для західних країн.

Колишній генеральний секретар НАТО лорд Джордж Робертсон також говорив, що загрози для Великої Британії від повномасштабного вторгнення Росії в Україну "більше не є віддаленою можливістю".