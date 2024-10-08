Контрразведка Британии говорит о росте угрозы со стороны России, Ирана и террористов

Генеральный директор британской Службы безопасности, известной также как МИ5, Кен Маккаллум заявил, что российские спецслужбы стремятся посеять хаос в Британии и Европе в целом, а угроза со стороны террористических группировок продолжает расти.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, Маккаллум сказал в ежегодной речи.

Значительная часть речи Маккаллума была посвящена угрозам со стороны России и Ирана. По его словам, РФ, несмотря на высылку шпионов под дипломатическим прикрытием из европейских государств, начала все чаще планировать операции через завербованных агентов.

"ГРУ, в частности, имеет неизменную миссию – сеять хаос на британских и европейских улицах: мы видели поджоги, саботаж и многое другое. Опасные действия, проводимые со все большим безрассудством", – сказал он.

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Глава МИ5 отказался раскрывать подробности российских операций.

При этом он рассказал, что с января 2022 года британская контрразведка и полиция разоблачили 20 поддерживаемых Ираном операций, которые потенциально представляли смертельную угрозу для граждан и резидентов Британии.

В целом количество дел, которые расследует МИ5, за последний год выросло на 48%.

Отдельно Маккаллум рассказал, что больше всего его беспокоит такая террористическая тенденция, как усиление угрозы со стороны "Аль-Каиды", пытающейся воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке, и особенно "Исламского государства", которое возобновило усилия по "экспорту" терроризма.

В то же время, констатировал директор Секретной службы Британии, пока конфликт на Ближнем Востоке еще не перерос в масштабное насилие со стороны боевиков на британской территории.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс говорил, что альянс между Россией и Китаем усиливается и представляет угрозу для западных стран.

Бывший генеральный секретарь НАТО лорд Джордж Робертсон также говорил, что угрозы для Великобритании от полномасштабного вторжения России в Украину "больше не является отдаленной возможностью".