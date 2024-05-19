Британія бачить пряму загрозу з боку союзу Росії та Китаю

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що альянс між Росією та Китаєм, що посилюється, становить загрозу для західних країн, а також закликав європейські країни збільшити військову допомогу Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Обговорюючи в недільному інтерв'ю телеканалу Sky News вплив союзу Росії та Китаю, що зростає в усьому світі, Шаппс заявив, що це "пряма загроза нашому способу життя".

"Якщо ми цінуємо нашу свободу та плекаємо нашу демократію, ми повинні бути стурбовані тим, що вони об'єднуються", – зазначив він.

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Ці коментарі прозвучали після нещодавньої поїздки господаря Кремля Владіміра Путіна до Китаю, де він і лідер КНР Сі Цзіньпін пообіцяли посилити співпрацю проти "стримування" їхніх країн з боку США та попередили про зростання ядерної напруженості у відносинах із Заходом.

Обговорюючи загарбницьку війну РФ проти України, міністр оборони Великої Британіх сказав, що інші європейські країни повинні надавати більше допомоги.

"Ми перебуваємо в екзистенціальній битві за те, як ми керуємо світовим порядком. Ми повинні вистояти в цій битві", – резюмував Шаппс.

Раніше він назвав відчайдушним кроком рішення МЗС Росії оголосити персоною нон грата аташе з питань оборони британського посольства в Москві.

Нагадаємо, на початку травня Британія оголосила про видворення російського військового аташе, неоголошеного офіцера військової розвідки, та позбавлення дипломатичного статусу кількох російських об'єктів у Великій Британії, які, як вважають, використовувалися в розвідувальних цілях.

Крім того, Лондон запровадив нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, зокрема обмеження часу перебування російських дипломатів у Великій Британії.

У відповідь Росія 16 травня оголосила про вислання аташе з військових питань британського посольства і пообіцяла, що далі буде.