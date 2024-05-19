Укр Рус Eng

Британія бачить пряму загрозу з боку союзу Росії та Китаю

Новини — Неділя, 19 травня 2024, 13:54 — Андрій Синявський

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що альянс між Росією та Китаєм, що посилюється, становить загрозу для західних країн, а також закликав європейські країни збільшити військову допомогу Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Обговорюючи в недільному інтерв'ю телеканалу Sky News вплив союзу Росії та Китаю, що зростає в усьому світі, Шаппс заявив, що це "пряма загроза нашому способу життя".

"Якщо ми цінуємо нашу свободу та плекаємо нашу демократію, ми повинні бути стурбовані тим, що вони об'єднуються", – зазначив він.

Реклама:

Ці коментарі прозвучали після нещодавньої поїздки господаря Кремля Владіміра Путіна до Китаю, де він і лідер КНР Сі Цзіньпін пообіцяли посилити співпрацю проти "стримування" їхніх країн з боку США та попередили про зростання ядерної напруженості у відносинах із Заходом.

Британія запровадила санкції за торгівлю зброєю між Росією та КНДР

Обговорюючи загарбницьку війну РФ проти України, міністр оборони Великої Британіх сказав, що інші європейські країни повинні надавати більше допомоги.

"Ми перебуваємо в екзистенціальній битві за те, як ми керуємо світовим порядком. Ми повинні вистояти в цій битві", – резюмував Шаппс.

Раніше він назвав відчайдушним кроком рішення МЗС Росії оголосити персоною нон грата аташе з питань оборони британського посольства в Москві.

Нагадаємо, на початку травня Британія оголосила про видворення російського військового аташе, неоголошеного офіцера військової розвідки, та позбавлення дипломатичного статусу кількох російських об'єктів у Великій Британії, які, як вважають, використовувалися в розвідувальних цілях.

Крім того, Лондон запровадив нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, зокрема обмеження часу перебування російських дипломатів у Великій Британії.

У відповідь Росія 16 травня оголосила про вислання аташе з військових питань британського посольства і пообіцяла, що далі буде.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Росія Китай Війна з РФ
Реклама: