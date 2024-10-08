Партія Шольца визначила нового генсека після несподіваної відставки попередника

Соціал-демократична партія Німеччини чинного канцлера Олафа Шольца визначила наступного генерального секретаря після несподіваної відставки попереднього.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Новим генсеком СДПН стане 55-річний Матіас Мірш, на 20 років старший за свого попередника Кевіна Кюнерта.

До офіційного призначення на партійному з’їзді Мірш працюватиме у статусі виконувача обов’язки.

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Мірш, як зазначають, є однією з ключових фігур у лівому крилі соціал-демократів. У минулому він нерідко мав розбіжності з Шольцом.

У перших публічних заявах після новини про його призначення Мірш пообіцяв канцлеру лояльність, але зазначив, що не буде "зручним" і готовий сперечатися там, де буде мати іншу позицію.

Він також заявив, що планує боротися з крайнім правим екстремізмом та популізмом.

Мірш заявив, що бачить свою посаду як "велику відповідальність" у зв’язку з наближенням наступних федеральних виборів у Німеччині, що пройдуть у 2025 році.

Нагадаємо, попередній генсек СДПН Кевін Кюнерт несподівано заявив, що йде з посади і призупиняє політичну кар’єру через стан здоров’я.

Одне з останніх опитувань у Франції засвідчило, що у Німеччині значно більше громадян довіряють кандидату у канцлери від найбільшої опозиційної сили Фрідріху Мерцу, аніж чинному канцлеру Олафу Шольцу.

Проте Шольц підтвердив намір знову претендувати на посаду очільника уряду наступного року, незважаючи на низький рейтинг.