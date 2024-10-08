Партия Шольца определила нового генсека после неожиданной отставки предшественника

Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца определила следующего генерального секретаря после неожиданной отставки предыдущего.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Новым генсеком СДПГ станет 55-летний Матиас Мирш, на 20 лет старше своего предшественника Кевина Кюнерта.

До официального назначения на партийном съезде Мирш будет работать в статусе исполняющего обязанности.

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Мирш, как отмечают, является одной из ключевых фигур в левом крыле социал-демократов. В прошлом он нередко имел разногласия с Шольцем.

В первых публичных заявлениях после новости о его назначении Мирш пообещал канцлеру лояльность, но отметил, что не будет "удобным" и готов спорить там, где будет иметь другую позицию.

Он также заявил, что планирует бороться с крайне правым экстремизмом и популизмом.

Мирш заявил, что видит свою должность как "большую ответственность" в связи с приближением следующих федеральных выборов в Германии, которые пройдут в 2025 году.

Напомним, предыдущий генсек СДПГ Кевин Кюнерт неожиданно заявил, что уходит с должности и приостанавливает политическую карьеру по состоянию здоровья.

Один из последних опросов во Франции показал, что в Германии значительно больше граждан доверяют кандидату в канцлеры от крупнейшей оппозиционной силы Фридриху Мерцу, чем действующему канцлеру Олафу Шольцу.

Однако Шольц подтвердил намерение снова претендовать на пост главы правительства в следующем году, несмотря на низкий рейтинг.