В ОП роз'яснили, коли визначать дату Другого саміту миру

Радниця голови Офісу президента Дар’я Зарівна заявила, що дата проведення другого Глобального саміту миру ще не визначена, але це питання вирішуватиметься після кінця жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Спершу Зарівна в коментарі порталу "Телеграф" сказала, що в листопаді "Другий саміт миру ще не відбудеться", але "все для його підготовки вже має бути готово".

Пізніше вона уточнила у своєму Telegram, що протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій щодо пунктів "формули миру".

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"Остання така конференція пройде 30-31 жовтня. Питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій", – додала радниця глави ОП.

ЗМІ писали, що Україна прагнула провести другий саміт за "формулою миру" до виборів президента США, які відбудуться 5 листопада.

Президент Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання, що підготовчий документ до другого Саміту миру буде готовий до листопада.

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