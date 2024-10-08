В ОП разъяснили, когда определят дату Второго саммита мира

Советник главы Офиса президента Дарья Заривная заявила, что дата проведения второго Глобального саммита мира еще не определена, но этот вопрос будет решаться после конца октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сначала Заривная в комментарии порталу "Телеграф" сказала, что в ноябре "Второй саммит мира еще не состоится", но "все для его подготовки уже должно быть готово".

Позже она уточнила в своем Telegram, что в течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам "формулы мира".

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"Последняя такая конференция пройдет 30-31 октября. Вопрос даты проведения Второго саммита мира будет решаться после завершения тематических конференций", – добавила советник главы ОП.

СМИ писали, что Украина стремилась провести второй саммит по "формуле мира" до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября.

Президент Владимир Зеленский ранее выражал надежду, что подготовительный документ ко второму Саммиту мира будет готов до ноября.

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