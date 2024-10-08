Помощник Трампа рассказал редактору WP о тайных звонках своего шефа Путину

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп мог семь раз общаться с главой Кремля Владимиром Путиным за последние 4 года и, по меньшей мере, один раз с начала 2024 года.

Об этом говорится в книге американского журналиста и редактора The Washington Post Боба Вудворда "Война", выдержки из которой приводит WP, сообщает "Европейская правда".

Как отметил автор книги, в начале 2024 года Трамп приказал помощнику покинуть свой офис в Мар-а-Лаго, чтобы он якобы мог провести частный телефонный разговор Путиным.

Вудворд не описывает, о чем, вероятно, могли говорить Трамп и Путин, однако один из сотрудников предвыборного штаба Трампа ставит под сомнение вероятный контакт.

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В то же время, неназванный помощник Трампа, который цитируется в книге, отметил, что экс-президент, вероятно, общался с Путиным аж семь раз после того, как Трамп покинул Белый дом в 2021 году.

Также в своей книге Вудворд проинформировал, что Трамп в 2020 году во время пандемии коронавируса тайно посылал главе Кремля "дефицитные" тесты на COVID-19 для личного использования.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности", а также утверждает, что книга "либо должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, либо использоваться как туалетная бумага.

Недавно представители американской разведки заявили, что Россия, Иран и Китай продолжают нести ответственность за большинство попыток влияния на американских избирателей.

В то же время они имеют разные предпочтения относительно победителя в американских выборах: РФ заинтересована в победе Трампа, Иран – в Харрис.

В то же время, вице-президент США Харрис заявила, что не стала бы встречаться с Путиным для обсуждения путей урегулирования развязанной им войны против Украины, а Трамп в очередной раз похвастался своими "хорошими отношениями" с Путиным и выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.