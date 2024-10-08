Шведское агентство чрезвычайных ситуаций обновило брошюру "На случай кризиса или войны", которая существует со времен Второй мировой войны и содержит советы о том, что делать в случае ядерной атаки, авиаудара или экстремальных погодных условий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новая брошюра, которую шведское правительство представило на пресс-конференции во вторник, 8 октября, призывает граждан готовиться к необходимости выжить самостоятельно, без помощи остального общества, в течение недели.

По сравнению с последним изданием 2018 года, обновленная брошюра более чем на десять страниц больше.

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В ней под влиянием полномасштабного вторжения России в Украину появились советы, связанные с войной: где можно спрятаться во время воздушной атаки, как помочь человеку с серьезным кровотечением, а также что делать, если Швеция подвергнется нападению с применением ядерного, химического или биологического оружия.

Также "На случай кризиса или войны" содержит новые советы по цифровой безопасности, как безопасно хранить информацию дома и на работе, чтобы минимизировать риск кибератаки, а также как защититься от дезинформации и кампаний влияния.

"Не секрет, что ситуация с безопасностью ухудшилась с момента выхода предыдущей брошюры в 2018 году... Картина угроз является более сложной, чем раньше, и охватывает кибератаки, атаки воздействия и риск саботажа", – заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, которого цитирует АР.

Обновленную версию брошюры должны разослать шведам по почте в течение 18-29 ноября.

Ранее в правительстве Швеции заявили о намерениях удвоить бюджет на гражданскую оборону в течение следующих трех лет, чтобы страна была готова к военному времени.

В начале года Карл-Оскар Болин и тогдашний главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.