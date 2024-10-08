У Франції очікувано провалили оголошення вотуму недовіри новому прем’єру

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, у вівторок, 8 жовтня, не підтримала висунуту лівими партіями ініціативу оголосити вотум недовіри новому прем’єр-міністру Мішелю Барньє.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Пропозицію про вотум недовіри Мішелю Барньє, яку представив лідер Соціалістичної партії Олів’є Фор, підтримали лише 197 французьких парламентарів за мінімально необхідних 289.

Реклама:

У поданні лівих стверджувалось, що існування уряду Барньє "є запереченням результатів останніх парламентських виборів", де об’єднаний лівий блок "Новий народний фронт" здобув більшість голосів – хоч і недостатню для одноосібної коаліції.

Оголошення вотуму недовіри було малоймовірним без підтримки будь-якої з правих партій, зокрема ультраправої "Національної асамблеї".

Уряд на чолі з Барньє остаточно сформували наприкінці вересня – через два місяці після дострокових виборів, які не принесли вирішальної переваги жодній політичній силі.

Читайте детальніше, що обіцяє змінити новий уряд Франції і чого від нього чекати Україні.