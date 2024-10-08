Во Франции ожидаемо провалили объявление вотума недоверия новому премьеру

Национальная ассамблея, нижняя палата парламента Франции, во вторник, 8 октября, не поддержала выдвинутую левыми партиями инициативу объявить вотум недоверия новому премьер-министру Мишелю Барнье.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Предложение о вотуме недоверия Мишелю Барнье, которое представил лидер Социалистической партии Оливье Фор, поддержали лишь 197 французских парламентариев при минимально необходимых 289.

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В представлении левых утверждалось, что существование правительства Барнье "является отрицанием результатов последних парламентских выборов", где объединенный левый блок "Новый народный фронт" получил большинство голосов – хотя и недостаточное для единоличной коалиции.

Объявление вотума недоверия было маловероятным без поддержки любой из правых партий, в частности ультраправой "Национальной ассамблеи".

Правительство во главе с Барнье окончательно сформировали в конце сентября – через два месяца после досрочных выборов, которые не принесли решающего преимущества ни одной политической силе.

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