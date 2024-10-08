У Берліні перевіряють "антиізраїльський слід" у підпалі заводу з виробництва пластику

Правоохоронці Берліна розслідують підпал приміщень компанії з виробництва пластику Thyssenkrupp Plastics у районі Темпельгоф, припускаючи, що інцидент може бути пов’язаний з війною Ізраїлю та ХАМАС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У поліції розповіли, що в ніч проти понеділка, 7 жовтня, невідомі пробрались на територію Thyssenkrupp Plastics та підпалили дві вантажівки та металеві сітчасті ящики, припарковані на майданчику.

"У результаті одна вантажівка вигоріла повністю. Пошкоджено кабіну другої вантажівки, а також пошкоджено вантажний відсік третьої вантажівки", – додали правоохоронці, зазначивши, що з людей ніхто не постраждав.

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Хоча обставини злочину одразу були незрозумілими, слідчі звернули увагу на листа в інтернеті, де невідомі зізнались у підпалі Thyssenkrupp, оскільки вона співпрацює з ізраїльськими компаніями в галузі озброєнь.

"Геноцид у Газі демонструє реальність військових технологій на основі штучного інтелекту: десятки тисяч загиблих, поранених, травмованих і понівечених цивільних осіб і дітей. Thyssenkrupp наживається на цьому геноциді та інших війнах", – йшлось у листі.

За інформацією Spiegel, органи безпеки наразі розслідують автентичність листа-зізнання. Наразі з'ясовується, чи справді злочинці належать до лівоекстремістського спектру.

7 жовтня 2023 року терористи з ХАМАС та інших екстремістських угруповань вбили понад 1200 людей в Ізраїлі та викрали ще близько 250 як заручників. Цей напад спричинив війну в секторі Гази.

Німеччина, як відомо, підтримує право Ізраїлю на самооборону, хоча й висловлювала застереження стосовно порушення прав людини в Газі.

Уповноважений німецького уряду з питань антисемітизму Фелікс Кляйн раніше поскаржився на те, що ісламістів у Німеччині все частіше тривіалізують.