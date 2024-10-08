В Берлине проверяют "антиизраильский след" в поджоге завода по производству пластика

Правоохранители Берлина расследуют поджог помещений компании по производству пластика Thyssenkrupp Plastics в районе Темпельгоф, предполагая, что инцидент может быть связан с войной Израиля и ХАМАС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В полиции рассказали, что в ночь на понедельник, 7 октября, неизвестные пробрались на территорию Thyssenkrupp Plastics и подожгли два грузовика и металлические сетчатые ящики, припаркованные на площадке.

"В результате один грузовик выгорел полностью. Повреждена кабина второго грузовика, а также поврежден грузовой отсек третьего грузовика", – добавили правоохранители, отметив, что из людей никто не пострадал.

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Хотя обстоятельства преступления сразу были непонятными, следователи обратили внимание на письмо в интернете, где неизвестные признались в поджоге Thyssenkrupp, поскольку она сотрудничает с израильскими компаниями в области вооружений.

"Геноцид в Газе демонстрирует реальность военных технологий на основе искусственного интеллекта: десятки тысяч погибших, раненых, травмированных и изуродованных гражданских лиц и детей. Thyssenkrupp наживается на этом геноциде и других войнах", – говорилось в письме.

По информации Spiegel, органы безопасности сейчас расследуют подлинность письма-признания. Сейчас выясняется, действительно ли преступники принадлежат к левоэкстремистскому спектру.

7 октября 2023 года террористы из ХАМАС и других экстремистских группировок убили более 1200 человек в Израиле и похитили еще около 250 в качестве заложников. Это нападение вызвало войну в секторе Газа.

Германия, как известно, поддерживает право Израиля на самооборону, хотя и высказывала предостережения относительно нарушения прав человека в Газе.

Уполномоченный немецкого правительства по вопросам антисемитизма Феликс Кляйн ранее пожаловался на то, что исламистов в Германии все чаще тривиализируют.