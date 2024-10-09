Блінкен теж скасував візит на "Рамштайн": у Держдепі кажуть, що через ураган

Держсекретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Німеччини, де має відбутись засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), у зв’язку з ураганом "Мілтон", який очікується у Флориді.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен наразі перебуває з візитом у Лаосі, звідки мав летіти до Німеччини, однак наразі повертається до Вашингтона.

У поїздці до Німеччини Блінкен мав супроводжувати президента США Джо Байдена, але той також скасував візит через очікування потужного урагану.

Реклама:

"Це була поїздка, організована президентом. Держсекретар збирався супроводжувати президента і зараз повертається додому", – сказав Міллер.

На запитання, чи будуть США взагалі кимось представлені на "Рамштайні", представник Держдепу відповів, що це питання до Білого дому.

Передбачалось, що Байден у Німеччині головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше мала б зібратись на рівні лідерів.

На ній президент Володимир Зеленський планує представити "план перемоги" державам-союзникам.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції.