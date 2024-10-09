Блинкен тоже отменил визит на "Рамштайн": в Госдепе говорят, что из-за урагана

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Германию, где должно было состояться заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), в связи с ураганом "Милтон", который ожидается во Флориде.

Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Блинкен сейчас находится с визитом в Лаосе, откуда должен был лететь в Германию, однако сейчас возвращается в Вашингтон.

В поездке в Германию Блинкен должен был сопровождать президента США Джо Байдена, но тот также отменил визит из-за ожидания мощного урагана.

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"Это была поездка, организованная президентом. Госсекретарь собирался сопровождать президента и сейчас возвращается домой", – сказал Миллер.

На вопрос, будут ли США вообще кем-то представлены на "Рамштайн", представитель Госдепа ответил, что это вопрос к Белому дому.

Предполагалось, что Байден в Германии будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 12 октября, которая впервые должна была бы собраться на уровне лидеров.

На ней президент Владимир Зеленский планирует представить "план победы" государствам-союзникам.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече союзников в формате "Рамштайн" ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности относительно ее североатлантической интеграции.